«Отношение к русским было очень напряженное. Но здесь надо говорить о конкретных людях без привязке к стране». Норицын о ситуации на Кубке мира

Тренер сборной России Виталий Норицын рассказал об отношении иностранцев к российским биатлонистам, которые сейчас отстранены от международных стартов.

– Особенно обидно, наверное, было тем спортсменам, которые уже были в Европе и готовились выступить на Кубке мира, но их оттуда по сути просто выгнали.

– Если мы рассматриваем именно триместр после Олимпиады, там, конечно, было очень неприятно. Я не был тогда в команде, потому что работал со сборной Болгарии, но был на Кубке мира и все видел вживую. Отношение к русским было очень напряженное.

– Оно действительно сильно поменялось?

– Поменялось, но не у всех. Я бы не стал выделять какую-то одну страну, которая к нам стала плохо относиться. Здесь надо говорить о конкретных людях без привязке к стране, у которых было свое мнение по поводу происходящего.

Это не обязательно, что какая-то одна нация сошла с ума, – сказал Норицын.