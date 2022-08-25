Губерниев о Кубке Содружества: «Я так понимаю, что рекламы в Сочи и Красной Поляне нет и в помине! Зрителей почти нет на трибунах! Интересно, чей косяк?»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался об этапе Кубка Содружества, который проходит в Сочи с 25 по 28 августа.
Сегодня состоялись спринтерские гонки.
«Кстати, я так понимаю, что рекламы летнего биатлона в Сочи и Красной Поляне нет и в помине! Зрителей почти нет на трибунах! Даже болельщики, находящиеся на курорте, ничего не знают, пишут об отсутствии информации!
Интересно, чей косяк? СБР? Минспорт? ООН? Госдеп?» – написал Губерниев.
Кубок Содружества – теперь главный турнир биатлона: без Губерниева и зрителей, жара +38 (всех опрыскивали прямо на трассе)