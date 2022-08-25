Призовой фонд Кубка Содружества по биатлону составит 40 миллионов рублей

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Общий призовой фонд Кубка Содружества по биатлону составит 40 миллионов рублей.

Первый этап Кубка стартовал в Сочи 25 августа. Этапы также примут Раубичи (13-19 сентября и два этапа в январе), Рязань (22-25 декабря) и Тюмень (7-13 марта). В соревнованиях участвуют российские и белорусские биатлонисты.

«Призовой фонд составит 40 миллионов рублей», – сказал президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров.

Как сообщил комментатор «Матч ТВ» Илья Трифанов со ссылкой на пресс-атташе СБР Сергея Аверьянова, призовые получают спортсмены, показавшие результаты в топ-6.

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