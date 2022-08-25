Александр Поварницын: «Результатом спринта недоволен. Предполагал работать на ноль, но стоя была ошибка – не успел прицелиться»

Российский биатлонист прокомментировал свое выступление в спринте на первом этапе Кубка Содружества в Сочи (8-е место).

– Доволен результатом?

– Нет, к сожалению. Потому что я сегодня предполагал работать на ноль, но стоя была ошибка: положил палец на спусковой крючок и даже прицелиться не успел.

– Случайно нажал?

– Да, у меня такое бывает. Видимо, с давлением перебарщиваю чуть-чуть, поэтому так получилось. Но если учесть, что я ничего не делал 5-6 дней, то это еще нормально.

– Как ваше самочувствие сейчас?

– Сейчас я готов к работе, готов тренироваться, выполнять определенную нагрузку и прогрессировать.

Но соревнования – это слишком тяжелая нагрузка, там постоянно сидеть в высоком лактате, что после болезни губительно сказывается на организме. Поэтому, скорее всего, будем думать и бежать здесь гонки дозированно.

– При такой жаре пульс зашкаливает на огневом рубеже?

– Да, конечно, очень сильно пробивает. Здесь и подход очень сложный, со спуска: пульс пробивает, приходится выжидать, между ударами стрелять, – сказал Поварницын.