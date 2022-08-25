Антон Бабиков: «Сейчас на стадионе +38 градусов. Когда тебе при этом нужно выворачиваться наизнанку, это вдвойне тяжелее»

Российский биатлонист Антон Бабиков прокомментировал свою победу в спринте на первом этапе Кубка Содружества в Сочи.

«Грех жаловаться. Конечно, будет, что проанализировать и в плане техники, в плане функционала – где-то на тренировках было полегче, чем сегодня. Но на то это и такие контрольные старты.

Мы к ним не подводились, подошли на достаточно серьезной загрузке. Можно будет проанализировать – с каждым днем у меня растет пульс утром, я устаю. Сегодня не все было так идеально.

Но хорошо отстрелял, хорошо разложился по трассе, поэтому, конечно, все равно доволен гонкой.

Я люблю свежесть. Почему я выбрал зимний спорт: для меня самое приятное – это легкий минус, дышать таким воздухом. Сейчас на стадионе показывает +38 градусов.

Это, конечно, самое сложное, потому что ты чувствуешь утомление. Любой человек знает это ощущение на жаре.

А когда тебе при этом утомлении нужно выворачиваться наизнанку, это вдвойне тяжелее. Поэтому пытаемся найти какие-то решения», – сказал Бабиков в эфире «Матч ТВ».