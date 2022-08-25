Латыпов о Кубке Содружества в Сочи: «Приехал с одной горы сразу на другую – организм не понимает, где находится. Тяжело из-за жары и места»

Российский биатлонист поделился впечатлениями от спринтерской гонки на этапе Кубка Содружества в Сочи, где он стал вторым.

23 августа Латыпов в составе группы Юрия Каминского завершил сбор на Семинском перевале.

«Жара имеет место быть. Я приехал с одной горы сразу на другую – организм не понимает, где находится. Мы тренировались при +4, к зиме ближе, а тут жара. И организм пока не может себя найти, из-за этого тяжело – из-за жары и места.

Трасса очень сложная, подъем метров 600-700, с таким большим уклоном. Нужно правильно выбирать тактику на дистанции. Чуть быстрее начнешь, потом будет очень сложно.

Так сложно, как сегодня, на этом подъеме никогда не было», – сказал Латыпов в эфире «Матч ТВ».