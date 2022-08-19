Ханна Оберг модифицировала винтовку: «До этого она была довольно тяжелой. Теперь не нужно бегать с мертвым грузом»

Шведская биатлонистка Ханна Оберг рассказала о работе над винтовкой в межсезонье.

«Я заменила ложу [винтовки]. Само по себе это не говорит о серьезных изменениях, но я многое перенастроила и, кроме того, хотела уменьшить вес оружия.

До этого моя винтовка была довольно тяжелой – около четырех килограмм. А сейчас я сэкономила несколько сотен грамм на всякий случай.

Разница будет заметна. Теперь не нужно бегать с этим мертвым грузом, также я могу позволить себе больше корректировок, которые хотела сделать раньше, но не могла», – рассказала Оберг.

Ханна Оберг: «Я считаю себя хорошим стрелком, но зимой это не удалось показать. Так что перед следующим сезоном есть над чем поработать»