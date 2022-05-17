Ханна Оберг: «Я считаю себя хорошим стрелком, но зимой это не удалось показать. Так что перед следующим сезоном есть над чем поработать»

Шведская биатлонистка Ханна Оберг оценила свое выступление в прошедшем сезоне.

«Что касается лыжного хода, то я вышла на уровень, на котором еще не была. Но в стрельбе не реализовала свои возможности. Я считаю себя хорошим стрелком, но зимой мне не удалось показать это на соревнованиях. Так что перед следующим сезоном есть над чем поработать.

Серьезных изменений [в подготовке] не будет. Пойдем по тому же пути, что и раньше. Я очень рада и чувствую уверенность от того, что все едины ради команды – вместе с Йоханнесом (Люкасом, тренером сборной Швеции – Sports.ru).

Мы еще не сказали последнего слова о том, чего хотим и можем достичь», – сказала Оберг.

В сезоне-2021/22 Оберг заняла четвертое место в общем зачете Кубка мира. На Олимпиаде-2022 в Пекине она выиграла золото в эстафете.