Ханна Оберг: «Я считаю себя хорошим стрелком, но зимой это не удалось показать. Так что перед следующим сезоном есть над чем поработать»

Теги сборная Швеции жен Ханна Оберг Йоханнес Люкас Биатлон

Шведская биатлонистка Ханна Оберг оценила свое выступление в прошедшем сезоне.

«Что касается лыжного хода, то я вышла на уровень, на котором еще не была. Но в стрельбе не реализовала свои возможности. Я считаю себя хорошим стрелком, но зимой мне не удалось показать это на соревнованиях. Так что перед следующим сезоном есть над чем поработать.

Серьезных изменений [в подготовке] не будет. Пойдем по тому же пути, что и раньше. Я очень рада и чувствую уверенность от того, что все едины ради команды – вместе с Йоханнесом (Люкасом, тренером сборной Швеции – Sports.ru).

Мы еще не сказали последнего слова о том, чего хотим и можем достичь», – сказала Оберг.

В сезоне-2021/22 Оберг заняла четвертое место в общем зачете Кубка мира. На Олимпиаде-2022 в Пекине она выиграла золото в эстафете.

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