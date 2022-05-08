Ханна Оберг: «Если бы в прошедшем сезоне у меня был тот же процент попаданий, что и в предыдущие годы, все могло бы сложиться очень хорошо»

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Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ханна Оберг рассказала, что хотела бы улучшить свою стрельбу в новом сезоне.

«Я чувствую, что, прежде всего, могла бы быть намного лучше в стрельбе.

Может быть, это недостаток пребывания в такой хорошей команде: если у тебя в какой-то период дела идут немного хуже, легко усомниться в собственном пути. Ты совсем по-другому относишься к стрельбе, к тому, как ты над ней работаешь, поэтому для меня будет важно доверять своему собственному пути и не отвлекаться на то, что делают другие.

Если бы в прошедшем сезоне у меня был тот же процент попаданий, что и в предыдущие годы, все могло бы сложиться очень хорошо. В этом сезоне не хватало некоторых деталей. Не помогло и то, что начало было немного неровное», – сказала Оберг.

Шведка отметила, что будет стремиться поддерживать высокий уровень на протяжении всего сезона и хорошо выступить на чемпионате мира в Оберхофе.

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