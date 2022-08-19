Чемпионат Швеции. Понсилуома и Эльвира Оберг выиграли «разделку» на лыжероллерах, Самуэльссон – 2-й

Мартин Понсилуома и Эльвира Оберг победили в лыжероллерных гонках с раздельным стартом, которые проходили в рамках чемпионата Швеции по летнему биатлону в Эстерсунде.
Спортсмены преодолели дистанцию без огневых рубежей.
Чемпионат Швеции по летнему биатлону
Эстерсунд
Индивидуальная гонка с раздельным стартом
Мужчины, 10 км
1. Мартин Понсилуома – 21.18,1
2. Себастьян Самуэльссон – 6,1
3. Густав Берглунд – 31,0
4. Пеппе Фемлинг – 35,8
5. Оскар Ольссон – 43,6...
8. Оскар Брандт – 52,4...
14. Йеспер Нелин – 1.27,7
Женщины, 7,5 км
1. Эльвира Оберг – 18.05,0
2. Линн Перссон – 8,4
3. Ханна Оберг – 9,4
4. Анна Магнуссон – 16,4
5. Муна Брурссон – 30,6
6. Стина Нильссон – 54,5