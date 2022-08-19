Чемпионат Швеции. Понсилуома и Эльвира Оберг выиграли «разделку» на лыжероллерах, Самуэльссон – 2-й

Мартин Понсилуома и Эльвира Оберг победили в лыжероллерных гонках с раздельным стартом, которые проходили в рамках чемпионата Швеции по летнему биатлону в Эстерсунде.

Спортсмены преодолели дистанцию без огневых рубежей.

Чемпионат Швеции по летнему биатлону

Эстерсунд

Индивидуальная гонка с раздельным стартом

Мужчины, 10 км

1. Мартин Понсилуома – 21.18,1

2. Себастьян Самуэльссон – 6,1

3. Густав Берглунд – 31,0

4. Пеппе Фемлинг – 35,8

5. Оскар Ольссон – 43,6...

8. Оскар Брандт – 52,4...

14. Йеспер Нелин – 1.27,7

Женщины, 7,5 км

1. Эльвира Оберг – 18.05,0

2. Линн Перссон – 8,4

3. Ханна Оберг – 9,4

4. Анна Магнуссон – 16,4

5. Муна Брурссон – 30,6

6. Стина Нильссон – 54,5