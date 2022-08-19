Александр Тихонов: «Я однажды выдвигал предложение запретить проведение Кубка мира и ЧМ на территории Норвегии. Если это случится, я буду аплодировать»

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Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов поделился мнением о проблемах антидопингового агентства Норвегии.

Агентство могут лишить статуса соответствия WADA из-за того, что последние два года в стране не тестировали юниоров из-за местных законов.

«Наконец-то, я абсолютно поддерживаю, это будет очень правильно. Норвежцы считают себя элитой, которой все позволительно.

Знаете, я однажды выдвигал предложение запретить проведение этапов Кубка мира и чемпионатов мира на территории Норвегии, Швеции и Финляндии. Если это случится, я буду аплодировать», – рассказал Тихонов.

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