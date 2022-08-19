Вольфганг Пихлер: «Думаю, Ростовцев не захочет снова тренировать, но мне кажется, что он должен быть задействован в развитии российского биатлона»

Бывший тренер женской сборной России по биатлону считает, что должен быть задействован в развитии российского биатлона.

– Павел Ростовцев рассказывал Metaratings.ru, что по-прежнему общается с вами. Как думаете, он мог бы вернуться к тренерской деятельности и преуспеть в ней?

– Я думаю, он не захочет снова тренировать, но мне кажется, что он должен быть задействован в развитии российского биатлона. Он великолепный организатор, хорошо знает спорт. Россия однозначно в нем нуждается.

– Может быть, пригласит его в свою команду, если выиграет выборы президента ?

– Я надеюсь. Виктор – очень неглупый человек и по достоинству должен оценить сильные стороны Павла. У него великолепные знания, он отлично говорит по-немецки, знает многих людей и может очень помочь российскому биатлону, – сказал Пихлер.