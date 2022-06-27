Ростовцев о планах Нуждова: «Не верю в программу, где сказано: мы придем и зальем деньгами территории, где будем развивать биатлон. Система так не работает»

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Бывший тренер женской сборной России Павел Ростовцев поделился мнением насчет программ кандидатов в президенты Союза биатлонистов России (СБР) – Виктора Майгурова и Алексея Нуждова.

«Я много лет работаю в системе власти – понимаю, что стоит за развитием любого вида спорта. Тем более биатлона, который очень сложен в организационном плане, во взаимодействии нескольких уровней власти. Поэтому я не верю в программу, где сказано: мы придем и зальем деньгами территории, где будем развивать биатлон. Я знаю, что система так не работает.

Было бы очень здорово и нужно, чтобы эта поддержка от СБР дополняла тот ресурс, который муниципальные или региональные власти выделяют на развитие биатлона. По-другому развития не будет, а будет только популизм.

Если обобщать одной фразой разницу в программах, то у Нуждова я воспринял так: «Смотрите, как ВСЕ БУДЕТ красиво и богато». А у Майгурова: «Смотрите, КАК все будет».

Я работал в хорошие, сладкие времена Михаила Прохорова. У нас вообще не было вопросов с финансированием – если что-то вдруг не хватало по линии Минспорта и ЦСП, для оперативности это добавлялось из бюджета СБР. Но даже в те времена СБР не замещал собой органы власти в регионах.

Кто-то скажет: Ростовцев – друг Майгурова, поэтому его поддерживает. Да не из-за этого. Я вижу, что команда Майгурова понимает, как работает система в России. Что никуда не деться без Минспорта, ЦСП, ОКР, без порядочных и корректных отношений с партнерами. Я за это.

А то, что денег не хватает, так это будет всегда. Даже в благополучных регионах вы не найдете спортшколу без дефицита – конечно, он есть. Но если мы говорим о развитии, без бюджета невозможно ничего делать», – сказал Ростовцев.

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