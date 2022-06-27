Павел Ростовцев: «Второй раунд выборов президента СБР никому ничего хорошего не принесет. Впереди два месяца интриг, склок, нервотрепки»

Теги Ольга Медведцева сборная России сборная России жен Союз биатлонистов России Павел Ростовцев Максим Максимов Виктор Майгуров Алексей Нуждов Биатлон

Трехкратный чемпион мира Павел Ростовцев рассказал, как отреагировал на итоги выборов президента Союза биатлонистов России (СБР), которые не выявили победителя между Виктором Майгуровым и Алексеем Нуждовым.

– Я расстроился от того, что так получилось с голосованием. В случае с двумя-тремя-четырьмя голосами люди повели себя, с моей точки зрения, непорядочно. Один случай (с Максимом Максимовым) получил широкую огласку, и в том числе он не позволил завершить кампанию, перевел ее во второй раунд. Хотя была реальная возможность поставить точку 23 июня.

И мне кажется, второй раунд никому ничего хорошего не принесет. Впереди два месяца интриг, склок, нервотрепки – и все это время будет выделяться ресурс на подготовку и проведение новой конференции. Конечно, я расстроен.

Майгуров тоже намекал, что его расстроила пара-тройка голосов – обещали одно, сделали другое. А как это вообще решается в регионах?

– Приведу пример по Красноярскому краю. Там избрали делегатом Ольгу Медведцеву, и решение региональной федерации было: поддержать действующего президента. Какие-то федерации принимали такие решения, какие-то не принимали, отдавая голос на откуп делегату.

Но конкретно в ЯНАО такое решение было – поддержать Майгурова. Может, юридически на бумагу оно не положено, но президент федерации это подтвердил, и я знал это до выборов. А потом делегат от ЯНАО повел себя таким образом – не то что предавая, а скорее, ни во что не ставя мнение общественной организации, интересы которой он представляет… Мне кажется, это непорядочно.

Были и другие примеры?

– Не называя еще один регион. Там был подлог документа, и поехал другой делегат, фактически не имеющий отношения к региону. Региональная конференция там по факту произошла позже, чем поступили документы в СБР – то есть конференции, по сути, не было. Поехал не тот человек и проголосовал не так, как решили в регионе.

Сейчас нет смысла выяснять отношения или доказывать свою точку зрения – это приведет только к скандалам и интригам. Я не буду подкидывать дрова в этот огонь. Вспоминаю выражение из «Мастера и Маргариты»: «Как вы справляетесь с врагами? Я о них не думаю», – сказал Ростовцев.

Раскол в биатлоне: тренер пошел против президента, его обвинили в предательстве

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные