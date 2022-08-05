Blink. Суперспринт. Фийон-Майе, братья Бо, Лагрейд, Дале, Кристиансен выступят в гонке

6 августа на лыжероллерном фестивале Blink в норвежском Саннесе пройдет мужской суперспринт.
Blink-2022
Саннес, Норвегия
Суперспринт
Мужчины
Начало четвертьфиналов – 16.45 по московскому времени, полуфиналов – 20.46, финала – 21.47.
Участники
Кентен Фийон-Майе (Франция)
Йоханнес Бо (Норвегия)
Мартин Улдал (Норвегия)
Мартин Фемстейневик (Норвегия)
Фабьен Клод (Франция)
Филип Андерсен (Норвегия)
Антонин Гигонна (Франция)
Стурла Лагрейд (Норвегия)
Тарьей Бо (Норвегия)
Йоханнес Дале (Норвегия)
Йеспер Нелин (Швеция)
Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия)