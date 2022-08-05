Blink. Суперспринт. Фийон-Майе, братья Бо, Лагрейд, Жаклен, Кристиансен выйдут на старт квалификации

5 августа на лыжероллерном фестивале Blink в норвежском Саннесе пройдет мужской суперспринт.
Blink-2022
Саннес, Норвегия
Суперспринт
Мужчины
Начало – 18:10 по московскому времени.
Старт-лист квалификации
1. Кентен Фийон-Майе (Франция)
2. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия)
3. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия)
4. Эмильен Жаклен (Франция)
5. Тарьей Бо (Норвегия)
6. Йоханнес Бо (Норвегия)
7. Фабьен Клод (Франция)
8. Филип Андерсен (Норвегия)
9. Антонин Гигонна (Франция)...
13. Йоханнес Дале (Норвегия)