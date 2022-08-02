Анастасия Гореева: «Боль в бедре сопровождала меня на протяжении всего предыдущего сбора. Реабилитация мышц – процесс не быстрый и не легкий»

Российская биатлонистка Анастасия Гореева рассказала о болях в бедре.

Гореева готовится к сезону в группе Артема Истомина, которая ранее проводила сбор в Ижевске.

«Боль в бедре сопровождала меня на протяжении всего предыдущего сбора. Физиотерапия (магниты, токи, компрессия) облегчили мое состояние, но не устранили проблему полностью, спустя время травма вновь заявила о себе», – написала Гореева в сторис.

По словам спортсменки, она обратились к специалисту-реабилитологу, который выявил причину проблемы и подобрал комплекс специальных упражнений.

«Реабилитация и лечение поврежденных мышц – процесс не быстрый и не легкий. Но регулярное выполнение упражнений ЛФК (лечебной физической культуры – Sports.ru) поможет ускорить восстановление», – написала Гореева в сторис.