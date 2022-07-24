Анастасия Гореева: «Очень нравится работать с Истоминым и Норицыным. Тренировочный план мне подходит, чувствую, что расту как спортсмен»

Российская биатлонистка поделилась впечатлениями от тренировок в группе .

– Мне очень нравится работать с Истоминым и . Они дополняют друг друга и составляют нам хороший тренировочный план. Я чувствую, что этот план мне подходит – получается полностью выполнять данную нагрузку, и я день изо дня расту как спортсмен.

– В прошлом году вы готовились к сезону с . Поменять тренировочную группу этим летом – ваш выбор?

– К сожалению, я спортсмен не такого высокого уровня, чтобы выбирать того, с кем мне работать, но я была очень рада, когда весной мне позвонил Артем Евгеньевич и предложил работать с ним. Я с радостью согласилась.

– Вы рассказывали, что ни в одной гонке прошлого сезона вам не удалось показать результат, на который вы рассчитывали, и это было связано и с летней подготовкой. В этом году ошибки учли?

– Видимо, тот план мне не подходил, было много ударной работы. Сейчас все по-другому, и мне нравится, что за нами идет тотальный контроль – анализируется состояние спортсменов, часто биохимия, кардиограмма. И если чуть-чуть что-то не то – нам сразу дают восстановиться.

– Вы ранее работали в смешанной группе? Есть отличия от тренировок в женской команде?

– Нет, это впервые. Особой разницы не замечаю, потому что мы с ребятами на тренировках никак не пересекаемся. Они часто говорят: «Девчонки, хватит отдыхать, давайте с нами поработаем».

Но для них это равномерная работа, а для нас уже будет развивающая. Нам пока тяжело подстроиться под их темп, но, думаю, скоро получится.

– Сейчас в группе есть лидер, на которого вы равняетесь?

– Да, как раз на ребят. Не скажу, что у нас из девушек кто-то выделяется. К сожалению, нет на сборе – она смотрится заметно сильнее всех нас, как мне кажется. У нее есть чему поучиться.

Но на этом сборе мы все примерно одинаковы и равняться можем только на мальчишек. У них приближенная к идеалу техника, за ними можно подсмотреть, что-то перенять. Тренеры нам объясняют технику, но, когда ты видишь наглядный пример, все усваивается лучше, – сказала Гореева.

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