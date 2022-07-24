Анастасия Гореева: «Очень нравится работать с Истоминым и Норицыным. Тренировочный план мне подходит, чувствую, что расту как спортсмен»

Теги сборная России жен Виталий Норицын Кристина Резцова Михаил Шашилов Анастасия Гореева Артем Истомин Биатлон

Российская биатлонистка Анастасия Гореева поделилась впечатлениями от тренировок в группе Артема Истомина.

– Мне очень нравится работать с Истоминым и Виталием Норицыным. Они дополняют друг друга и составляют нам хороший тренировочный план. Я чувствую, что этот план мне подходит – получается полностью выполнять данную нагрузку, и я день изо дня расту как спортсмен.

– В прошлом году вы готовились к сезону с Михаилом Шашиловым. Поменять тренировочную группу этим летом – ваш выбор?

– К сожалению, я спортсмен не такого высокого уровня, чтобы выбирать того, с кем мне работать, но я была очень рада, когда весной мне позвонил Артем Евгеньевич и предложил работать с ним. Я с радостью согласилась.

– Вы рассказывали, что ни в одной гонке прошлого сезона вам не удалось показать результат, на который вы рассчитывали, и это было связано и с летней подготовкой. В этом году ошибки учли?

– Видимо, тот план мне не подходил, было много ударной работы. Сейчас все по-другому, и мне нравится, что за нами идет тотальный контроль – анализируется состояние спортсменов, часто биохимия, кардиограмма. И если чуть-чуть что-то не то – нам сразу дают восстановиться.

– Вы ранее работали в смешанной группе? Есть отличия от тренировок в женской команде?

– Нет, это впервые. Особой разницы не замечаю, потому что мы с ребятами на тренировках никак не пересекаемся. Они часто говорят: «Девчонки, хватит отдыхать, давайте с нами поработаем».

Но для них это равномерная работа, а для нас уже будет развивающая. Нам пока тяжело подстроиться под их темп, но, думаю, скоро получится.

– Сейчас в группе есть лидер, на которого вы равняетесь?

– Да, как раз на ребят. Не скажу, что у нас из девушек кто-то выделяется. К сожалению, нет на сборе Кристины Резцовой – она смотрится заметно сильнее всех нас, как мне кажется. У нее есть чему поучиться.

Но на этом сборе мы все примерно одинаковы и равняться можем только на мальчишек. У них приближенная к идеалу техника, за ними можно подсмотреть, что-то перенять. Тренеры нам объясняют технику, но, когда ты видишь наглядный пример, все усваивается лучше, – сказала Гореева. 

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