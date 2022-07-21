«Не осуждаю Рублева и Касаткину. Если в России нет условий для будущего роста, то о чем может идти речь?» Тихонов о словах теннисистов про смену гражданства

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов оценил слова российских теннисистов Андрея Рублева и Дарьи Касаткиной о смене гражданства.

«Если честно, у нас уже такие вопросы ходят – раз отстраняют от «Уимблдона», и мы не знаем, что будет дальше. А детям я могу сказать: если есть такая возможность, ребят, меняйте», – ранее сказала Касаткина. Рублев в свою очередь назвал смену гражданства допустимой, если спортсменов будут отстранять от турниров.

«Разве Рублев и Касаткина поменяли гражданство? Нет. Они просто выразили свое мнение. Эти теннисисты регулярно приносят России победы. Нельзя на федеральном канале так неуважительно относиться к своим лучшим спортсменам.

Лучше бы посмотрели на высокопоставленных чиновников, которые меняли, меняют и будут менять гражданство. А если это захотелось теннисистам, то они не имеют права?

Ни в коем случае не осуждаю Рублева и Касаткину. Они могут высказывать свое мнение и поступать так, как им нужно. Спортсмены, как и обычные граждане, вправе сами распоряжаться своей судьбой. Если в России нет условий для будущего роста, то о чем может идти речь?» – сказал Тихонов.

Тихонов о словах Касаткиной про смену гражданства: «Кто тебя сделал спортсменкой? Россия. Решай свою судьбу сама, остальным советовать не надо»