Андрей Рублев: «Мы предлагали «Уимблдону» разные варианты. Но ответ на все был один: правительство РФ будет использовать результаты россиян против всех»

Вторая ракетка России Андрей Рублев рассказал, готов ли сменить гражданство ради продолжения карьеры.

В интервью журналист Витя Кравченко начал разговор об этом с недопуска российских игроков на .

– Мы предлагали как-то войти в положение. Мы предлагали играть пару или микст с украинским игроком. Не выходить на награждение. Использовать теннисную платформу, чтобы показать, как важно, чтобы был мир во всем мире, что сейчас это самое важное.

Я теннисист. Благодаря этой платформе я могу доносить какой-то правильный посыл. Но ответ на все был один: российское правительство будет использовать российский результат против всех. Не важно, что ты предлагаешь, ответ «Уимблдона» был один – вот такой.

– Ты выразил свою позицию публично. Что им еще надо было? Чтоб ты сжег паспорт? На что ты должен был пойти, по их мнению?

– Если говорим об «Уимблдоне», то для них, да – поменять паспорт.

– Для тебя это выход? Если лишат всех турниров и не останется ничего, кроме как поменять гражданство?

– Если нас полностью забанят со всех турниров и я хочу дальше продолжать спортивную карьеру, то это один из выходов.

– Тебе ничего не останется просто по сути?

– По факту, да.

– Ты выиграл Олимпиаду.

– В миксте, да.

– Ты понимаешь, что больше вряд ли сыграешь на Олимпиаде?

– Все равно хочется верить, что еще сыграю. Хочется в это верить. И я безумно благодарен, что получилось золото взять.

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