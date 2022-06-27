Дмитрий Губерниев: «Майгуров говорит о призовых: «Если будут деньги, то появится допинг». Что это за позиция – не жили богато, так и нефиг начинать?»

Телекомментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о выборах президента Союза биатлонистов России ( ).

На должность главы СБР претендуют и . На конференции в июне голосование было открытым – ни один из кандидатов не набрал нужного числа голосов. Второй этап выборов пройдет в августе.

«Насколько я знаю, люди из регионов все-таки получали рекомендации голосовать за одного из кандидатов. С моей точки зрение голосование должно быть тайным, иначе просто ты никак не можешь на ситуацию влиять. В этом смысле выборы могли быть более прозрачными.

Странно слышать позицию Красноярска, потому что, насколько я знаю, денег в регионе, чтобы сделать стрельбище в Бородино, нет, договориться с Росгвардией местные не смогли – помог Нуждов очень прилично. И представителя региона обвиняют еще в какой-то нечестной игре. Это очень странно.

Виктор Майгуров – очень неплохой президент биатлонной федерации, это понятно. Но у меня вызывает вопросы, когда Нуждов говорит, что в отсутствие международного сезона будут приличные деньги платиться тем, кто выиграет на Кубке России – Майгуров говорит из серии «если появятся деньги, то появится почему-то допинг». Что это за позиция – не жили богато, так и нефиг начинать?» – рассказал Губерниев в эфире «Матч ТВ».

«Еще один голос – и были бы мои похороны». Почему биатлон уткнулся в тупик с выборами президента?

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