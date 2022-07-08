«Никогда не было таких разговоров». Нуждов опроверг информацию о том, что Прокунин может войти в тренерский штаб сборной России

Теги сборная России Союз биатлонистов России Андрей Прокунин Алексей Нуждов Биатлон

Кандидат в президенты Союза биатлонистов России (СБР) Алексей Нуждов опроверг информацию о том, что в случае его победы на выборах главы СБР в тренерский штаб сборной России войдет Андрей Прокунин.

Ранее об этом сообщил сайт Metaratings.  

«У нас никогда не было таких разговоров, да и с его стороны такого желания не было. У сборной будет главный тренер, он и будет определять тренерский состав, а президент не должен в это вмешиваться», – сказал Нуждов.

Повторные выборы главы СБР пройдут в конце августа.

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