«Никогда не было таких разговоров». Нуждов опроверг информацию о том, что Прокунин может войти в тренерский штаб сборной России

Кандидат в президенты Союза биатлонистов России (СБР) Алексей Нуждов опроверг информацию о том, что в случае его победы на выборах главы СБР в тренерский штаб сборной России войдет Андрей Прокунин.

Ранее об этом сообщил сайт Metaratings.

«У нас никогда не было таких разговоров, да и с его стороны такого желания не было. У сборной будет главный тренер, он и будет определять тренерский состав, а президент не должен в это вмешиваться», – сказал Нуждов.

Повторные выборы главы СБР пройдут в конце августа.