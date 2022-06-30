Дмитрий Васильев: «Стараниями Нуждова со дня на день будет подписан трехлетний контракт с компанией Paribet. На биатлон начнут ежегодно отчислять по 150 млн рублей»

Двукратный олимпийский чемпион рассказал, почему поддерживает кандидатуру на выборах президента Союза биатлонистов России.

– На вашем веку сменилось несколько президентов СБР. Кто из них в вашем понимании оказался наиболее близок к идеалу?

– Я, возможно, рассуждаю какими-то устаревшими категориями, но, на мой взгляд, руководитель обязан быть прежде всего харизматичен. Ему должны верить, идти за ним.

Наиболее близок к этому был Михаил Прохоров. Как бы его ни ругали сейчас за некоторые ошибки, при нем начала работать четко выстроенная система. Сейчас, например, много говорится, что СБР продолжает ориентироваться на программу по развитию регионов, которую запустил Прохоров.

Но у меня возникает вопрос: где эта программа и как именно она работает? Почему с ней нельзя ознакомиться на сайте организации? Еще раз повторю: возможно, точечно усилиями СБР что-то делается, но я бы хотел увидеть системный подход, четкий план действий.

У нас же совершенно невозможно понять, кто чем занимается и за что отвечает. Все как-то течет – и слава богу.

– На чем основывается ваша уверенность в том, что все, что вы хотите видеть в организации работы СБР, способен обеспечить российскому биатлону Нуждов?

– У меня нет такой уверенности. Но мне представляется определенным плюсом тот факт, что Нуждов – человек системы и способен выстроить весь функционал, четко определить, кто и за что должен отвечать.

В простонародье это называется должностной инструкцией. Плюс Нуждов подкрепил свои намерения определенными финансовыми вливаниями.

Достаточно сказать, что его стараниями со дня на день будет подписан трехлетний контракт с компанией Paribet, по которому на биатлон начнут ежегодно отчислять по 150 млн рублей.

Треть данной суммы будет расходиться по регионам. Все это было озвучено в предвыборной программе, и мне это понравилось.

Я мог бы вообще никак не высказывать свою точку зрения, но, поскольку культивирую биатлон в регионе, мне небезразлично, что происходит в виде спорта в целом и в в частности, – сказал Васильев.

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