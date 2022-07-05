Гореева о переходе к Истомину: «Подход к тренировкам полностью поменялся. Мне нравится работать в этой команде. Вижу, что расту как спортсмен»

Российская биатлонистка рассказала о тренировках в группе .

К предыдущему сезону спортсменка готовилась под руководством Михаила Шашилова.

– Тренируемся, пытаемся восстановится после неудачного сезона.

– Получается восстанавливаться?

– Да, результат на лицо. Наконец-то я вижу результат своей работы.

– В чем это выражается?

– Когда я делаю тренировки, я вижу, как расту в функциональном плане и просто как спортсмен. Мне это нравится, это придает мотивации.

– У тебя новая группа. Что поменялось?

– Полностью поменялся тренировочный план, и подход к тренировкам полностью поменялся. Анализируем все. Мне нравится работать в этой команде.

– Когда у вас следующий сбор?

– 7-го числа мы уезжаем в Ижевск. Далее Тюмень, насколько я помню.

– В межсборье получается насладиться отдыхом дома?

– Нет, сейчас межсборье получается более загруженное, иногда даже по две тренировки. Обычно я приезжала домой – вот, у меня отдых, я хочу отдохнуть. А сейчас присылают тренировочный план, и я полностью его выполняю. Мне хочется работать и развиваться дальше, – сказала Гореева.