Гореева о переходе к Истомину: «Подход к тренировкам полностью поменялся. Мне нравится работать в этой команде. Вижу, что расту как спортсмен»

Российская биатлонистка Анастасия Гореева рассказала о тренировках в группе Артема Истомина.
К предыдущему сезону спортсменка готовилась под руководством Михаила Шашилова.
– Тренируемся, пытаемся восстановится после неудачного сезона.
– Получается восстанавливаться?
– Да, результат на лицо. Наконец-то я вижу результат своей работы.
– В чем это выражается?
– Когда я делаю тренировки, я вижу, как расту в функциональном плане и просто как спортсмен. Мне это нравится, это придает мотивации.
– У тебя новая группа. Что поменялось?
– Полностью поменялся тренировочный план, и подход к тренировкам полностью поменялся. Анализируем все. Мне нравится работать в этой команде.
– Когда у вас следующий сбор?
– 7-го числа мы уезжаем в Ижевск. Далее Тюмень, насколько я помню.
– В межсборье получается насладиться отдыхом дома?
– Нет, сейчас межсборье получается более загруженное, иногда даже по две тренировки. Обычно я приезжала домой – вот, у меня отдых, я хочу отдохнуть. А сейчас присылают тренировочный план, и я полностью его выполняю. Мне хочется работать и развиваться дальше, – сказала Гореева.