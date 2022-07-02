Даниил Серохвостов: «С девушками в группе практически не пересекаемся. Однажды ускорялись вместе, а так они сами с собой спаррингуют»

Российский биатлонист рассказал о работе в группе .

– Мужчин в группе двое: вы и Халили. Женщин восемь. Как с ними работается?

– Практически не пересекаемся. Однажды ускорялись вместе, а так девочки сами с собой спаррингуют. Не вывозят, ха-ха. Кто хочет с нами — пожалуйста, но обычно мы с Каримом выполняем одиночную работу.

– В стрельбе тоже?

– На рубеже без разницы, девочка или мальчик. С юниоров практиковали совместные пристрелки. В эту предсезонку таких пока не было, но, думаю, это впереди.

– Что вам с Халили можно перенять у женщин в плане отношения к работе?

– На самом деле нечего. Есть прошлогодняя обойма сборной — Миронова, Резцова и мы с Каримом, остальные (Куклина, Носкова, Гербулова, Гореева, Каплина) бегали в основном в Кубке IBU. Соответственно, цели и задачи немножко разные, – сказал Серохвостов.