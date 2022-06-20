Группа Каминского в июле проведет сбор в Демино, группа Шашилова – в Тюмени. Составы Истомина и Башкирова отправятся в Ижевск и Токсово

Союз биатлонистов России (СБР) опубликовал расписание сборов национальной команды в июле.

Спортсмены из группы Артема Истомина с 7 по 27 июля будут находиться в Ижевске. Группа Сергея Башкирова – со 2 по 21 июля проведет тренировки в Токсово.

Биатлонисты, которые готовятся к сезону под руководством Юрия Каминского, с 10 по 30 июля проведут сбор в Демино. Группа Михаила Шашилова – с 9 по 30 июля в Тюмени.

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