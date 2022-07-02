Виктор Майгуров выступил на турнире по триатлону во Владивостоке

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров выступил в любительском турнире по триатлону во Владивостоке.

Глава СБР участвовал в эстафете, где пробежал 10 км на последнем этапе.

«Мы много лет знакомы с президентом федерации триатлона Приморского края Максимом Шульгой, он пригласил меня во Владивосток.

Сам я единожды участвовал в коротком триатлоне в Москве, но наш вид спорта – биатлон – он очень многофункционален.

В своих тренировках мы используем бег, велосипед, а плавание... Все так или иначе плаваем», – рассказал Майгуров.