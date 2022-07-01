Вяльбе о выборах главы СБР: «Странно, что в биатлоне постоянно никому не нужная возня, которая идет не во благо спортсменов»

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе поделилась мнением о выборах президента Союза биатлонистов России.
– Следите за ситуацией с выборами в СБР? Всё-таки смежный с вами вид спорта.
– Слежу, конечно. Я тесно общаюсь с руководителями федерациями. Если бы мое мнение спрашивали, то безусловно поддержала бы Виктора Майгурова. У нас сложился хороший тандем в плане взаимопомощи друг другу.
– Не удивляют кулуарные войны?
– Вообще странно, что в биатлоне постоянно никому не нужная возня, которая идет не во благо спортсменов. Все должны работать на результат спортсменов, остальное – это личные и никому не нужные амбиции.
Повторные выборы состоятся в конце августа. Процедура пройдет по новому уставу, согласно которому победителю необходимо будет набрать большинство голосов, – сказала Вяльбе.
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