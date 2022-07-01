Вяльбе о выборах главы СБР: «Странно, что в биатлоне постоянно никому не нужная возня, которая идет не во благо спортсменов»

Глава Федерации лыжных гонок России ( ) поделилась мнением о выборах президента Союза биатлонистов России.

– Следите за ситуацией с выборами в ? Всё-таки смежный с вами вид спорта.

– Слежу, конечно. Я тесно общаюсь с руководителями федерациями. Если бы мое мнение спрашивали, то безусловно поддержала бы . У нас сложился хороший тандем в плане взаимопомощи друг другу.

– Не удивляют кулуарные войны?

– Вообще странно, что в биатлоне постоянно никому не нужная возня, которая идет не во благо спортсменов. Все должны работать на результат спортсменов, остальное – это личные и никому не нужные амбиции.

Повторные выборы состоятся в конце августа. Процедура пройдет по новому уставу, согласно которому победителю необходимо будет набрать большинство голосов, – сказала Вяльбе.

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