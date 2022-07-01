Вяльбе о выборах главы СБР: «Странно, что в биатлоне постоянно никому не нужная возня, которая идет не во благо спортсменов»

Теги Союз биатлонистов России ФЛГР Виктор Майгуров Елена Вяльбе Лыжи

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе поделилась мнением о выборах президента Союза биатлонистов России.

– Следите за ситуацией с выборами в СБР? Всё-таки смежный с вами вид спорта.

– Слежу, конечно. Я тесно общаюсь с руководителями федерациями. Если бы мое мнение спрашивали, то безусловно поддержала бы Виктора Майгурова. У нас сложился хороший тандем в плане взаимопомощи друг другу.

– Не удивляют кулуарные войны?

– Вообще странно, что в биатлоне постоянно никому не нужная возня, которая идет не во благо спортсменов. Все должны работать на результат спортсменов, остальное – это личные и никому не нужные амбиции.

Повторные выборы состоятся в конце августа. Процедура пройдет по новому уставу, согласно которому победителю необходимо будет набрать большинство голосов, – сказала Вяльбе. 

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