Йоханнес Бо: «С Фуркадом мы несколько лет даже не здоровались, а на подиуме едва говорили друг другу «поздравляю». С Лагрейдом все наоборот»

Норвежский биатлонист Йоханнес Бо рассказал о соперничестве с партнером по команде Стурлой Хольмом Лагрейдом и французом Мартеном Фуркадом.

В прошлом сезоне Бо выиграл общий зачет Кубка мира, опередив Лагрейда в последней гонке сезона. Ранее главным конкурентом Йоханнеса в борьбе за Большой хрустальный глобус был Фуркад, завершивший карьеру в 2020 году.

«С Фуркадом у нас было несколько лет, когда мы даже не здоровались, а стоя вместе на подиуме, едва говорили друг другу «поздравляю». На пристрелке или при встрече в коридоре отеля атмосфера была сухой. Со Стурлой все наоборот. Я этому очень рад, это особенно важно для команды.

В последней гонке сезона я знал, что буду очень разочарован, если увижу Стурлу торжествующим на финише. Когда я добрался туда первым, то просто хотел его там принять и дать успокоиться. Но он встретил меня с улыбкой и поздравил с хорошо проведенным сезоном. Он был так спокоен. Вот тогда я подумал: «Что за самообладание, что за товарищ по команде и друг!»

Потому что принять поражение таким образом непросто. Я быстро понял, что он не нервничал из-за того, что у него сейчас не вышло, и он верит, что сумеет сделать это в будущем. Потому что внутри себя знает: однажды у него получится. В тот момент я очень его зауважал.

Сейчас моя форма хороша, и я часто лидирую на пробежках. Но Стурла не отстает. Каждый раз, оборачиваясь на первых тренировках в Лаваце, я видел Стурлу за спиной. Он вцепляется намертво.

Стурла моложе меня, поэтому хорошо, что я могу немного повыигрывать после того, как Фуркад завершил карьеру. А потом может начать выигрывать он. Или нет, он может начать чуть раньше, еще до моего ухода», – сказал Бо.

«Перед решающей стрельбой важно не задаваться вопросом, что я буду есть на ужин». Ментальные тренировки – особый козырь Лагрейда