В Кубке мира по биатлону изменилась система начисления очков: победитель личной гонки получит 90 очков вместо 60

После изменения системы подсчета очков за победу в личной гонке на этапе Кубка мира по биатлону с сезона-2022/23 будет начисляться 90 очков вместо 60.

Об этом сообщает пресс-служба Международного союза биатлонистов ( ).

За второе место спортсмен получит 75 очков (вместо 54), за третье – 60 (48), четвертое – 50 (43), пятое – 45 (40), шестое – 40 (38).

Очки за места вне топ-6 будут начисляться по старой системе.

Полную таблицу можно можно посмотреть здесь.

В биатлоне изменили систему подсчета очков в Кубке мира: чемпионаты мира не будут включаться в общий зачет с сезона-2022/23