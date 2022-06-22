В Кубке мира по биатлону изменилась система начисления очков: победитель личной гонки получит 90 очков вместо 60

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После изменения системы подсчета очков за победу в личной гонке на этапе Кубка мира по биатлону с сезона-2022/23 будет начисляться 90 очков вместо 60. 

Об этом сообщает пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU). 

За второе место спортсмен получит 75 очков (вместо 54), за третье – 60 (48), четвертое – 50 (43), пятое – 45 (40), шестое – 40 (38). 

Очки за места вне топ-6 будут начисляться по старой системе. 

Полную таблицу можно можно посмотреть здесь.

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