Ростовцев о выборах главы СБР: «Я верил, что Майгуров наберет 37-38 голосов. К сожалению, есть те, кто в глаза говорит одно, а потом действует по-другому»

Трехкратный чемпион мира Павел Ростовцев поделился мнением о выборах президента Союза биатлонистов России (СБР).

На пост претендуют действующий глава СБР Виктор Майгуров и вице-президент Алексей Нуждов. 23 июня на отчетно-выборной конференции ни один из них не набрал достаточного количества голосов для победы. Повторные выборы должны пройти в конце августа.

– Конечно, я расстроился, потому что верил, что Виктор наберет 37-38 голосов. Исходя из того, что у нас 55 членов-федераций, этого было бы достаточно для безоговорочной победы.

Я понимал, что это непросто, особенно в условиях той грязной кампании, которая велась против Майгурова в последние два месяца. Но я рассчитывал, что это возможно, поэтому расстроился, когда было всего 35 голосов. Но этот результат говорит о том, что подавляющее большинство регионов за действующую команду. К сожалению, есть те, кто в глаза говорит одно, а потом действует по-другому.

– Многие люди после вбросов в СМИ против Майгурова перешли на его сторону. Насколько эта грязная кампания сыграла против Майгурова?

– Думаю, что она никак не повлияла. Это было давление на эмоциональное состояние и настроение. Я думаю, что делегаты свое мнение и так сформировали уже за месяц до конференции, поэтому грязь, которая полилась, служила только фоном.

Я сам участвовал в нескольких избирательных кампаниях и в городской совет, и в законодательное собрание Красноярского края, поэтому прекрасно знаю все эти технологии. Но нас избирали несколько тысяч, а не 55 человек. Поэтому для формирования мнения такой небольшой группы используются другие технологии.

При всем уважении к вашим коллегам, влияние СМИ здесь значительно ниже, чем в обычных выборах.

– Насколько расклад сил может измениться за два месяца до повторной конференции?

– Несмотря на то, что оппонент Виктора Викторовича уже заявил, что никакой кампании вести не будет, уже на следующий день вышло его интервью, что он продолжит агитировать и работать с делегатами. Он дал понять, что продолжит работать с регионами, а я знаю, что можно очень дешево склонить некоторые регионы на свою сторону, – отметил Ростовцев.

«Еще один голос – и были бы мои похороны». Почему биатлон уткнулся в тупик с выборами президента?

Максим Максимов: «Посоветую Ростовцеву в следующий раз придержать эмоции. Его выпад в мою сторону считаю абсолютно некорректным»