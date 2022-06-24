Максим Максимов: «Посоветую Ростовцеву в следующий раз придержать эмоции. Его выпад в мою сторону считаю абсолютно некорректным»

Тренер сборной России по биатлону Максим Максимов ответил на критику Павла Ростовцева, который назвал позицию Максимова на выборах главы СБР «верхом непорядочности».

— Для того, чтобы участвовать в отчетно-выборной конференции, федерация ЯНАО подала официальный документ, в котором я был указан делегатом, уполномоченным изъявить ее волю. В рамках оказанного доверия я был правомочен сделать тот выбор, который сделал.

— Он был оговорен заранее или решение принималось лично вами?

— Федерации отправляют делегатов с уже выработанной позицией, такова общепринятая практика. Это не мнение одной личности, которая приезжает и голосует, как ей вздумается. Всю внутреннюю кухню вам раскрывать не стану, но свой выбор я сделал.

— Федерация ЯНАО не предъявит вам за него претензий?

— Какие могут быть претензии? Я не посторонний человек, в федерации ЯНАО состою давно, а в биатлоне — очень давно. Работал тренером в региональной команде, сейчас тренирую сборную страны, знаю изнутри, как устроен СБР и весь наш вид спорта. Поэтому не понимаю сути вопроса.

— Суть проста: по версии Ростовцева, вы должны были отдать голос за одного кандидата, а отдали за другого. Что не соответствует позиции федерации ЯНАО.

— В таких случаях всегда вспоминаю и ее золотые слова, вырванные из контекста: «Мы ничего никому не должны». Про федерацию ЯНАО могу сказать то же самое, она печется только о развитии биатлона. Вряд ли в такой ситуации нужны рекомендации со стороны. Надеюсь, Ростовцев сказал это на эмоциях. Но если нет, хотел бы задаться вопросом: откуда советник губернатора Красноярского края знает, кто как голосовал на конференции?

Впрочем, оставлю это при себе. И посоветую Ростовцеву в следующий раз придержать эмоции. Его выпад в мою сторону считаю абсолютно некорректным и излишним.

— На ваш голос повлияла финансовая программа, которую предложил Нуждов в обеспечение стартов предстоящего сезона?

— Безусловно, – сказал Максимов.

«Я расстроен, что некоторые показали верх непорядочности. Например, Максим Максимов, который голосует против Майгурова». Ростовцев о выборах главы СБР