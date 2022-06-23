Нуждов о выборах главы СБР: «С Майгуровым договорились, что в ближайшие два месяца не будем проводить агитацию и давать интервью»

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Алексей Нуждов оценил первые итоги выборов на пост главы организации.

Сегодня на отчетно-выборной конференции СБР прошел первый круг голосования: ни Нуждов, ни действующий президент организации Виктор Майгуров не набрали достаточного количества голосов для победы. Повторные выборы могут состояться в конце августа.

«Надо доводить дело до конца. У меня есть свое видение по реализации программы развития биатлона. На следующих выборах будет решать просто большинство, а не две трети голосов.

В какой-то степени это проще. Проблема была в открытом голосовании. Тайное голосование было бы более честным. С Майгуровым договорились, что в ближайшие два месяца не будем проводить агитацию и давать какие-то интервью. Просто будем ждать даты, когда состоится конференция.

Меня никто не разочаровал на этой конференции из тех, кого я знал лично. После того, как заявили открытое голосование, мне приходили СМС от людей с извинениями, что не можем за тебя проголосовать», – рассказал Нуждов.

Сегодня прошли выборы президента СБР: Майгуров против Нуждова. Необходимые 2/3 голосов не набрал никто