Ингрид Тандревольд: «Большинство биатлонистов не хочет исключения ЧМ из зачета Кубка мира и желает сохранить вычет двух гонок. Спортсмены не были услышаны»

Норвежская биатлонистка заявила, что Международный союз биатлонистов ( ) изменил систему начисления очков на Кубке мира против воли спортсменов.

Тандревольд входит в комиссию спортсменов IBU, которая голосовала против изменений.

«Большинство спортсменов сказали, что не хотят исключения чемпионатов мира из зачета Кубка мира, и большинство хочет сохранить вычет двух гонок.

Мы в комитете спортсменов считаем странным, что мнению спортсменов придается так мало значения, и мы чувствуем, что спортсмены не были услышаны», – сказала биатлонистка.

Президент Союза биатлонистов Норвегии Арне Хортен не разделяет мнения Тандревольд.

«Думаю, все стороны были услышаны. Решающей стала совокупность. Конечно, изменения вызовут некоторое сопротивление, как это всегда было.

Сейчас мы их протестируем, и если окажется, что будут какие-то негативные последствия, мы можем вернуться к прежней системе», – отметил Хортен.

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