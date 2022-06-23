Ройселанн об изменениях в системе начисления очков на КМ: «Это лишит нас возможности восстановиться после болезни или травм. Позор»

Норвежские биатлонисты Ветле Шостад Кристиансен и Марте Ульсбю-Ройселанн высказались об изменениях в системе начисления очков на Кубке мира.
«Отказаться от возможности пропустить две гонки, наверное, немного обидно. Это может вынудить выходить на старт с недомоганием», – сказал Кристиансен.
«Я понимаю, что IBU стимулирует нас участвовать во всех гонках Кубка мира, но это лишит нас, спортсменов, возможности восстановиться после болезни или травм, которые могут возникнуть в период с ноября по март. Мне кажется, это позор», – заявила Ульсбю-Ройселанн.
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