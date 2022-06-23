Алексей Нуждов: «Планы после выборов? Либо домой, либо праздновать. Хотелось бы второе»

Кандидат на пост главы биатлонистов России Алексей Нуждов поделился ожиданиями от выборов.

— Какие ощущения? В выборах участвуют два человека. Каждый считает, что он победит. Голосование покажет, у кого ощущения были правильнее.

— Думаете, выборы закончатся сегодня?

— Вопрос сложный. 2/3 в истории никому не удавалось набрать в первом туре. Будет ли второй тур, определит результат первого. Мне кажется, что лучше сегодня решить дела.

— Какое голосование хотите: закрытое или открытое?

— Закрытое. Для чего нужно закрытое голосование? Чтобы ничто не влияло на выборы кандидата. Можно, конечно, играть словами и говорить: «Это демократично. В глаза посмотрим. Это свободнее». Закрытое голосование свободе никак не мешает. Зашел и свободно проголосовал. А открытое — вы сами знаете…

Я — президент федерации Московской области. На меня никто не выходил — ни из Минспорта, ни из . Никакого давления на меня не оказывалось. Но это, скорее, исключение, чем правило.

— Как у вас план сегодня после выборов? Какое расписание?

— Тут выхода два: либо домой, либо праздновать. Хотелось бы второе, – сказал Нуждов.