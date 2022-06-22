Алексей Нуждов: «Вижу, как улучшить результат в СБР. Не только для топовых спортсменов, но и в работе с регионами»

Вице-президент Союза биатлонистов России ( ) рассказал о своих принципах работы.

«Четыре года я в органах управления; вижу, как улучшить результат в СБР. Не только для топовых спортсменов, но и в работе с регионами. Если ты обещания даешь – надо их выполнять, вряд ли меня кто упрекнет в том, что я что-то пообещал и не выполнил», – сказал Нуждов.

Завтра пройдут выборы президента СБР. На пост претендуют Нуждов и действующий глава организации Виктор Майгуров.

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