Глава Союза предпринимателей России: «Когда-то я катался на деревянных лыжах, мазь была отечественная. Возвращаться в эту историю не хочется»

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин поделился мнением об импортазамещении в спорте.

«Мысленно прошелся по своей базе спортивного инвентаря и понял, что он действительно в основном импортный.

Когда-то я катался на деревянных сортавальских лыжах, мазь была отечественная. Возвращаться в эту историю не хочется. На деревяшки переходить не будем.

Проблема в материалах и оборудовании. Переход требует времени. Никто не думал, что санкции будут такими тотальными

Как сказал наш президент, бизнес, если есть возможность купить дешевле и качественнее, не будет тратиться на импортозамещение.

Но в условиях, когда возможности купить за рубежом нет физически, приходится либо покупать через посредников, что выйдет дороже, либо закупать какие-то заменители, либо самим начинать осваивать технологии.

Все это требует времени и денег. В любом случае такую компетенцию надо формировать на будущее», – сказал Шохин.

«Я не верю в блокаду России. Нельзя перекрыть плотиной реку – вода просочится». Как нашему спорту выжить без иностранного инвентаря?

«Это как на заводе «Лада» выпускать Lamborghini. Чудес не бывает, но попробуем». Если в России не останется топовых лыж – как быть?