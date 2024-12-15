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Кубок мира. Эстафета. Йоханнес Бо, Лагрейд, Фийон-Майе и Самуэльссон были быстрейшими на этапах, у Франции лучший общий ход, у Словении – стрельба

У Франции лучший лыжный ход в мужской эстафете на этапе Кубка мира по биатлону.

Кубок мира по биатлону-2024/25

2-й этап

Хохфильцен, Австрия

Эстафета, мужчины

Лыжный ход

1-й этап

1. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 21.31,9

2. Фабьен Клод (Франция) – 6,3

3. Юстус Штрелов (Германия) – 20,1

4. Витеслав Хорниг (Чехия) – 27,1

5. Тьерри Ланже (Бельгия) – 31,9

6. Виктор Брандт (Швеция) – 33,4

2-й этап

1. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 20.49,6

2. Яков Фак (Словения) – 21,8

3. Симон Кайзер (Германия) – 22,3

4. Максим Жермен (США) – 24,0

5. Тарьей Бо (Норвегия) – 33,6

6. Владимир Илиев (Болгария) – 40,7...

13. Йеспер Нелин (Швеция) – 1.28,0

3-й этап

1. Йоханнес Бо (Норвегия) – 20.09,6

2. Теро Сеппяля (Финляндия) – 22,1

3. Жереми Финелло (Швейцария) – 23,7

4. Эрик Перро (Франция) – 26,8

5. Мартин Понсилуома (Швеция) – 41,3

6. Михал Крчмарж (Чехия) – 45,8

7. Элия Дзени (Италия) – 48,1

8. Кэмпбелл Райт (США) – 1.00,7

4-й этап

1. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 19.49,7

2. Эмильен Жаклен (Франция) – 10,4

3. Томмазо Джакомель (Италия) – 15,1

4. Ловро Планко (Словения) – 36,4

5. Отто Инвениус (Финляндия) – 37,7

6. Филипп Наврат (Германия) – 38,7

7. Дмитрий Пидручный (Украина) – 48,5

8. Вебьорн Сорум (Норвегия) – 58,9

Общее время лыжного хода

1. Франция – 1:14.36,4

2. Норвегия – 36,0

3. Швеция – 52,2

4. Германия – 1.22,3

5. Швейцария – 1.29,9

6. Италия – 1.32,0

7. Чехия – 1.51,4

8. Словения – 2.12,5

Скорострельность

1. Словения – 4.15,9 (0+6)

2. Норвегия – 4.18,7 (1+8)

3. Финляндия – 4.19,2 (1+11)

4. Франция – 4.24,7 (0+10)

5. Украина – 4.29,1 (2+8)

6. Эстония – 4.44,9 (0+7)...

13. Швеция – 5.10,8 (1+14)

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’‘
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logoКубок мира по биатлону
logoСтурла Хольм Лагрейд
logoВладимир Илиев
logoКентен Фийон-Майе
logoЙеспер Нелин
logoЯков Фак
logoТарьей Бо
logoМаксим Жермен
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logoМартин Понсилуома
logoЖереми Финелло
logoТеро Сеппяля
logoсборная Швейцарии
logoсборная Италии по биатлону
logoКэмпбелл Райт
logoЙоханнес Бо
logoМихал Крчмарж
Элия Дзени
logoЭрик Перро
logoсборная Украины
Ловро Планко
logoФилипп Наврат
logoВебьорн Сорум
logoОтто Инвениус
logoТоммазо Джакомель
logoЭмильен Жаклен
logoСебастьян Самуэльссон
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