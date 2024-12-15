Кубок мира. Эстафета. Йоханнес Бо, Лагрейд, Фийон-Майе и Самуэльссон были быстрейшими на этапах, у Франции лучший общий ход, у Словении – стрельба
Кубок мира по биатлону-2024/25
2-й этап
Хохфильцен, Австрия
Эстафета, мужчины
Лыжный ход
1-й этап
1. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 21.31,9
2. Фабьен Клод (Франция) – 6,3
3. Юстус Штрелов (Германия) – 20,1
4. Витеслав Хорниг (Чехия) – 27,1
5. Тьерри Ланже (Бельгия) – 31,9
6. Виктор Брандт (Швеция) – 33,4
2-й этап
1. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 20.49,6
2. Яков Фак (Словения) – 21,8
3. Симон Кайзер (Германия) – 22,3
4. Максим Жермен (США) – 24,0
5. Тарьей Бо (Норвегия) – 33,6
6. Владимир Илиев (Болгария) – 40,7...
13. Йеспер Нелин (Швеция) – 1.28,0
3-й этап
1. Йоханнес Бо (Норвегия) – 20.09,6
2. Теро Сеппяля (Финляндия) – 22,1
3. Жереми Финелло (Швейцария) – 23,7
4. Эрик Перро (Франция) – 26,8
5. Мартин Понсилуома (Швеция) – 41,3
6. Михал Крчмарж (Чехия) – 45,8
7. Элия Дзени (Италия) – 48,1
8. Кэмпбелл Райт (США) – 1.00,7
4-й этап
1. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 19.49,7
2. Эмильен Жаклен (Франция) – 10,4
3. Томмазо Джакомель (Италия) – 15,1
4. Ловро Планко (Словения) – 36,4
5. Отто Инвениус (Финляндия) – 37,7
6. Филипп Наврат (Германия) – 38,7
7. Дмитрий Пидручный (Украина) – 48,5
8. Вебьорн Сорум (Норвегия) – 58,9
Общее время лыжного хода
1. Франция – 1:14.36,4
2. Норвегия – 36,0
3. Швеция – 52,2
4. Германия – 1.22,3
5. Швейцария – 1.29,9
6. Италия – 1.32,0
7. Чехия – 1.51,4
8. Словения – 2.12,5
Скорострельность
1. Словения – 4.15,9 (0+6)
2. Норвегия – 4.18,7 (1+8)
3. Финляндия – 4.19,2 (1+11)
4. Франция – 4.24,7 (0+10)
5. Украина – 4.29,1 (2+8)
6. Эстония – 4.44,9 (0+7)...
13. Швеция – 5.10,8 (1+14)
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