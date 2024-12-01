Кубок наций (жен). Швеция лидирует, Франция – 2-я, Норвегия – 3-я
Женская сборная Швеции лидирует в зачете Кубка наций.
Кубок мира по биатлону-2024/25
Кубок наций
Женщины
После 3 гонок из 26
1. Швеция – 810
2. Франция – 780
3. Норвегия – 725
4. Германия – 615
5. Австрия – 580
6. Италия – 560
7. Финляндия – 490
8. Польша – 475
9. Украина – 470
10. Чехия – 445
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’‘
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости