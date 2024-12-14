Дмитрий Васильев: «Впору задуматься СБР о том, чтобы перенять опыт Федерации Московской области. Кропотливая работа Нуждова и его команды дает плоды»

Дмитрий Васильев призвал СБР перенять опыт Федерации биатлона Московской области.

За подмосковную команду выступают Анастасия Зырянова, Полина Шевнина, Кристина Резцова, Анастасия Халили, Денис Иродов, Кирилл Стрельцов и другие биатлонисты.

«Кропотливая последовательная работа руководителя Федерации Московской области Алексея Нуждова и всей его команды дает свои плоды. Комплексный и системный подход дает результаты.

Для всех удивительно, что и женщины, и мужчины Московской области в этом сезоне показывают феноменальные результаты. Впору задуматься СБР о том, чтобы перенять их опыт.

Мы в Федерации Санкт‑Петербурга сделали упор на молодежь, потому что нет конкурентных старших спортсменов. Но через сезон‑два нервы уже начнем трепать», – сказал глава Федерации биатлона Санкт‑Петербурга, двукратный олимпийский чемпион Васильев .