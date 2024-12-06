Кубок мира. Зачет спринтов. Жаклен лидирует, Самуэльссон – 2-й, Наврат – 3-й
Эмильен Жаклен лидирует в зачете спринтов на Кубке мира по биатлону.
Кубок мира по биатлону-2024/25
Зачет спринтов
Мужчины
После 1 гонки из 7
1. Эмильен Жаклен (Франция) – 90
2. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 75
3. Филипп Наврат (Германия) – 65
4. Кэмпбелл Райт (США) – 55
5. Йоханнес Бо (Норвегия) – 50
6. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 45
7. Тарьей Бо (Норвегия) – 41
8. Вебьорн Сорум (Норвегия) – 37
9. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 34
10. Антонин Гигонна (Франция) – 31
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sports
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