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Кубок мира. Зачет спринтов. Жаклен лидирует, Самуэльссон – 2-й, Наврат – 3-й

Эмильен Жаклен лидирует в зачете спринтов на Кубке мира по биатлону.

Кубок мира по биатлону-2024/25

Зачет спринтов

Мужчины

После 1 гонки из 7

1. Эмильен Жаклен (Франция) – 90

2. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 75 

3. Филипп Наврат (Германия) – 65

4. Кэмпбелл Райт (США) – 55

5. Йоханнес Бо (Норвегия) – 50

6. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) –  45

7. Тарьей Бо (Норвегия) – 41

8. Вебьорн Сорум (Норвегия) – 37

9. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 34

10. Антонин Гигонна (Франция) – 31

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sports
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Вебьорн Сорум
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