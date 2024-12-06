Кубок мира. Зачет спринтов. Жаклен лидирует, Самуэльссон – 2-й, Наврат – 3-й

Эмильен Жаклен лидирует в зачете спринтов на Кубке мира по биатлону.

Кубок мира по биатлону-2024/25 Зачет спринтов Мужчины После 1 гонки из 7 1. Эмильен Жаклен (Франция) – 90 2. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 75 3. Филипп Наврат (Германия) – 65 4. Кэмпбелл Райт (США) – 55 5. Йоханнес Бо (Норвегия) – 50 6. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 45 7. Тарьей Бо (Норвегия) – 41 8. Вебьорн Сорум (Норвегия) – 37 9. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 34 10. Антонин Гигонна (Франция) – 31