Ирина Казакевич: «Меня радует сегодняшний подиум. На последних отрезках буквально шла, ноги уже еле донесли меня к финишу»
Сегодня биатлонистка Виктория Сливка победила на этапе в Ижевске. Второе место заняла Наталия Шевченко (+48,2 секунды), третье – Казакевич (+1.36,6).
– Конечно, меня радует сегодняшний подиум. Все получилось в такой борьбе, не считая Виктории, которая была безоговорочным лидером, как и на протяжении всего сезона. Она показала свой класс. Мы боролись с девчонками за вторую и третью позиции. Я рада, что смогла подняться на подиум, даже несмотря на два промаха лежа на первом рубеже.
– После последнего рубежа опасались из‑за Кристины Резцовой, которая шла четвертой?
– Скажу честно, у меня сил уже не было. Мне сказали, что на выходе у меня было 11 секунд преимущества. Понимала, если смогу удержать преимущество на первом подъеме, то останусь на третьем месте. Отдала все силы, на последних отрезках буквально шла, ноги уже еле донесли меня к финишу, – рассказала Казакевич.
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