Александр Корнев: «Тяжело сказать, что мне мешает успешно выступать на соревнованиях. Улучшил бы оба качества – стрельбу и ход»
Александр Корнев заявил, что хотел бы улучшить свою стрельбу и лыжный ход.
Биатлонист с тремя промахами занял восьмое место в спринте на этапе Кубка России в Ижевске.
«Думаю, что я бы улучшил оба качества: стрельбу и ход. Не буду на чем-то акцентировать внимание, а буду улучшать себя в стрельбе и ногах.
Тяжело сказать, что мешает мне на соревнованиях выступать также успешно, как на тренировках. Видимо, где-то что-то упускаю», – сказал Корнев.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «РБ-Спорт»
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