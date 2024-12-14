Александр Корнев: «Тяжело сказать, что мне мешает успешно выступать на соревнованиях. Улучшил бы оба качества – стрельбу и ход»

Александр Корнев заявил, что хотел бы улучшить свою стрельбу и лыжный ход.

Биатлонист с тремя промахами занял восьмое место в спринте на этапе Кубка России в Ижевске.

«Думаю, что я бы улучшил оба качества: стрельбу и ход. Не буду на чем-то акцентировать внимание, а буду улучшать себя в стрельбе и ногах.

Тяжело сказать, что мешает мне на соревнованиях выступать также успешно, как на тренировках. Видимо, где-то что-то упускаю», – сказал Корнев .