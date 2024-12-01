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Кубок наций. Франция лидирует, Норвегия – 2-я, Швеция – 3-я

Франция лидирует в мужском зачете Кубка наций по биатлону.

Кубок мира по биатлону-2024/25

Кубок наций

Мужчины

После 3 гонок из 26

1. Франция – 810

2. Норвегия – 755

3. Швеция – 750

4. Германия – 675

5. Финляндия – 550

6. Украина – 530

7. Австрия – 500

8. Швейцария – 485

9. Италия – 450 

10. США – 440 

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’‘
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