Кубок наций. Франция лидирует, Норвегия – 2-я, Швеция – 3-я
Франция лидирует в мужском зачете Кубка наций по биатлону.
Кубок мира по биатлону-2024/25
Кубок наций
Мужчины
После 3 гонок из 26
1. Франция – 810
2. Норвегия – 755
3. Швеция – 750
4. Германия – 675
5. Финляндия – 550
6. Украина – 530
7. Австрия – 500
8. Швейцария – 485
9. Италия – 450
10. США – 440
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’‘
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