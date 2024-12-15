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  • Сливко о победе в пасьюте: «Такой же вальяжный финиш был в прошлом году на масс‑старте. Сегодня в вакс‑кабине сказала, что надо вспомнить хорошие добрые времена»
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Сливко о победе в пасьюте: «Такой же вальяжный финиш был в прошлом году на масс‑старте. Сегодня в вакс‑кабине сказала, что надо вспомнить хорошие добрые времена»

Виктория Сливко высказалась о «вальяжном финише» на Кубке России по биатлону.

Сегодня Сливко выиграла гонку преследования на этапе в Ижевске. Второе место заняла Наталия Шевченко (+48,2 секунды), третье – Ирина Казакевич (+1.36,6).

– Был ли в вашей карьере более вальяжный финиш? Даже не задышали и успели болельщикам отбить ладошки по дистанции.

– Был такой же вальяжный финиш в прошлом году на большом масс‑старте, когда был снегопад. Кажется, тогда я так же настреляла на один штрафной круг на последнем рубеже, с преимуществом в полторы минуты уходила. Сегодня повторение. Я сегодня в вакс‑кабине сказала, что надо вспомнить хорошие добрые времена, как я могу и как я умею.

– Как после первой стрельбы раскладывались, когда уже бежали с отрывом в 40 секунд?

– Шла в комфортном режиме, постоянно мне говорили, что на каждой отсечке я увеличиваю отрыв. Мне сегодня гонка очень понравилась. Такого кайфа еще не было. Это было очень круто. Мы на связи с Андреем Викторовичем Падиным. Думаю, он сейчас очень рад. Опять же, я хотела стрелять на ноль, но как Илья Трифанов сказал: «Последний круг был кругом почета для зрителей», – заключила Сливко.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
logoВиктория Сливко
logoсборная России жен
logoАндрей Падин
logoИлья Трифанов
logoКубок России
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