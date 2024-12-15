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Наталия Шевченко: «У меня получился «серебряный Ижевск» в этом году. Каждый раз немного не хватало до победы, кроме сегодняшней гонки»

Биатлонистка Наталия Шевченко высказалась о третьем подряд серебре в Ижевске.

Сегодня Шевченко финишировала второй на этапе Альфа-Банк Кубка России. Ранее она также стала серебряным призером в спринте и индивидуальной гонке.

– Я очень рада. У меня получился «серебряный Ижевск» в этом году. Каждый раз немного не хватало до победы, кроме сегодняшней гонки. Вика (Сливко) сегодня стреляла отлично и не дала шансов приблизиться.

Я очень рада, что получилось стабильно выступить, несмотря на не самое хорошее самочувствие. Накопилась усталость от стартов в Ханты‑Мансийске, так как я бежала все личные гонки. Плюс день переезда был, как‑то не успела восстановиться. Здесь индивидуальная гонка тяжелая вообще, тугое скольжение было, было очень тяжело.

– Какие мысли были после того, как после первого рубежа проигрывали Виктории Сливко 45 секунд?

– Конечно, после моих двух промахов на первом рубеже стоило надеяться только на ошибку лидера и самой не оплошать. Но вообще сегодня лежка была нервная. Я сильно быстро хотела нажимать на спусковой механизм, тем самым пули улетали все вниз. Это чисто мои ошибки. Наверное, сильно хотела быстрее догонять Вику.

Но стоя уже собралась, зная, что идет борьба между девчонками рядом. Надо было стрелять только чисто, – сказала Шевченко.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
logoВиктория Сливко
logoсборная России жен
logoНаталия Шевченко (Мекрюкова)
logoКубок России
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