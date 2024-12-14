Кубок мира. Зачет гонок преследования. Жанмонно лидирует, Фойгт – 2-я, Пройс – 3-я

Лу Жанмонно лидирует в зачете гонок преследования на Кубке мира по биатлону.

Кубок мира по биатлону-2024/25 Зачет гонок преследования Женщины После 1 гонки из 6 1. Лу Жанмонно (Франция) – 90 2. Ванесса Фойгт (Германия) – 75 3. Франциска Пройс (Германия) – 65 4. Элла Халварссон (Швеция) – 55 5. Маркета Давидова (Чехия) – 50 6. Жюлия Симон (Франция) – 45 7. Суви Минккинен (Финляндия) – 41 8. Эльвира Оберг (Швеция) – 37 9. Жилонн Гигонна (Франция) – 34 10. Каролине Кноттен (Норвегия) – 31 11. Софи Шово (Франция) – 30 12. Майя Клотенс (Бельгия) – 29