Кубок мира. Зачет гонок преследования. Жанмонно лидирует, Фойгт – 2-я, Пройс – 3-я
Лу Жанмонно лидирует в зачете гонок преследования на Кубке мира по биатлону.
Кубок мира по биатлону-2024/25
Зачет гонок преследования
Женщины
После 1 гонки из 6
1. Лу Жанмонно (Франция) – 90
2. Ванесса Фойгт (Германия) – 75
3. Франциска Пройс (Германия) – 65
4. Элла Халварссон (Швеция) – 55
5. Маркета Давидова (Чехия) – 50
6. Жюлия Симон (Франция) – 45
7. Суви Минккинен (Финляндия) – 41
8. Эльвира Оберг (Швеция) – 37
9. Жилонн Гигонна (Франция) – 34
10. Каролине Кноттен (Норвегия) – 31
11. Софи Шово (Франция) – 30
12. Майя Клотенс (Бельгия) – 29
Опубликовано: Полина Лоцик
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем