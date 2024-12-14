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Кубок мира. Зачет гонок преследования. Жанмонно лидирует, Фойгт – 2-я, Пройс – 3-я

Лу Жанмонно лидирует в зачете гонок преследования на Кубке мира по биатлону.

Кубок мира по биатлону-2024/25

Зачет гонок преследования

Женщины

После 1 гонки из 6

1. Лу Жанмонно (Франция) – 90

2. Ванесса Фойгт (Германия) – 75

3. Франциска Пройс (Германия) – 65

4. Элла Халварссон (Швеция) – 55

5. Маркета Давидова (Чехия) – 50

6. Жюлия Симон (Франция) – 45

7. Суви Минккинен (Финляндия) – 41

8. Эльвира Оберг (Швеция) – 37

9. Жилонн Гигонна (Франция) – 34

10. Каролине Кноттен (Норвегия) – 31

11. Софи Шово (Франция) – 30

12. Майя Клотенс (Бельгия) – 29

Опубликовано: Полина Лоцик
logoМаркета Давидова
logoСофи Шово
logoсборная Германии жен
logoсборная Норвегии жен
logoсборная Бельгии жен
logoсборная Чехии жен
logoЭльвира Оберг
logoВанесса Фойгт
logoЖюлия Симон
гонка преследования (жен)
logoсборная Франции жен
logoЖилонн Гигонна
logoсборная Швеции жен
logoКубок мира по биатлону
logoКаролине Кноттен
logoЛу Жанмонно
Майя Клутенс
logoФранциска Пройс
logoЭлла Халварссон
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