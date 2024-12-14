Кубок мира. Зачет гонок преследования. Йоханнес Бо лидирует, Жаклен – 2-й, Лагрейд – 3-й

Йоханнес Бо лидирует в зачете гонок преследования на Кубке мира по биатлону.

Кубок мира по биатлону-2024/25 Зачет гонок преследования Мужчины После 1 гонки из 6 1. Йоханнес Бо (Норвегия) – 90 2. Эмильен Жаклен (Франция) – 75 3. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 65 4. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 55 5. Мартин Улдал (Норвегия) – 50 6. Вебьорн Сорум (Норвегия) – 45 7. Томмазо Джакомель (Италия) – 41 8. Филипп Наврат (Германия) – 37 9. Фабьен Клод (Франция) – 34 10. Тарьей Бо (Норвегия) – 31 11. Дмитрий Пидручный (Украина) – 30 12. Эрик Перро (Франция) – 29