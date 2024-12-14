Кубок мира. Зачет гонок преследования. Йоханнес Бо лидирует, Жаклен – 2-й, Лагрейд – 3-й
Йоханнес Бо лидирует в зачете гонок преследования на Кубке мира по биатлону.
Кубок мира по биатлону-2024/25
Зачет гонок преследования
Мужчины
После 1 гонки из 6
1. Йоханнес Бо (Норвегия) – 90
2. Эмильен Жаклен (Франция) – 75
3. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 65
4. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 55
5. Мартин Улдал (Норвегия) – 50
6. Вебьорн Сорум (Норвегия) – 45
7. Томмазо Джакомель (Италия) – 41
8. Филипп Наврат (Германия) – 37
9. Фабьен Клод (Франция) – 34
10. Тарьей Бо (Норвегия) – 31
11. Дмитрий Пидручный (Украина) – 30
12. Эрик Перро (Франция) – 29
Опубликовано: Полина Лоцик
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