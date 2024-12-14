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Кубок мира. Зачет гонок преследования. Йоханнес Бо лидирует, Жаклен – 2-й, Лагрейд – 3-й

Йоханнес Бо лидирует в зачете гонок преследования на Кубке мира по биатлону.

Кубок мира по биатлону-2024/25

Зачет гонок преследования

Мужчины

После 1 гонки из 6

1. Йоханнес Бо (Норвегия) – 90

2. Эмильен Жаклен (Франция) – 75

3. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 65

4. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 55

5. Мартин Улдал (Норвегия) – 50

6. Вебьорн Сорум (Норвегия) – 45

7. Томмазо Джакомель (Италия) – 41

8. Филипп Наврат (Германия) – 37

9. Фабьен Клод (Франция) – 34

10. Тарьей Бо (Норвегия) – 31

11. Дмитрий Пидручный (Украина) – 30

12. Эрик Перро (Франция) – 29

Опубликовано: Полина Лоцик
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