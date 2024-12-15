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Германия выиграла женскую эстафету на Кубке мира впервые с января 2021 года

Сборная Германии по биатлону впервые с января 2021 года выиграла женскую эстафету на Кубке мира.

Сегодня немки финишировали первыми на этапе в Хохфильцене. За команду пробежали Ванесса Фойгт, Юлия Таннхаймер, Селина Гротиан и Франциска Пройс.

Предыдущая победа была 16 января 2021-го в Оберхофе, когда за Германию выступали Ванесса Хинц, Янина Хеттих-Вальц, Дениз Херманн-Вик, а в качестве финишера – тоже Пройс.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’‘
logoсборная Германии жен
logoСелина Гротиан
logoХохфильцен
logoОберхоф
logoФранциска Пройс
logoВанесса Фойгт
logoЮлия Таннхаймер
logoКубок мира по биатлону
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